Ситуація на валютному ринку: зростають попит та пропозиція доларів — Finance.ua
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Ситуація на валютному ринку: зростають попит та пропозиція доларів

Валюта
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Ситуація на валютному ринку: зростають попит та пропозиція доларів
Ситуація на валютному ринку: зростають попит та пропозиція доларів
На міжбанківському валютному ринку минулого тижня зростали як попит, так і пропозиція доларів. НБУ зменшив інтервенції для підтримання балансу.
Про це повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин на своїй сторінці у Facebook.
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«Помірне зростання як попиту, так і пропозиції іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку з боку клієнтів банків обумовило скорочення обсягу чистого продажу іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку до 472 млн доларів США минулого тижня (порівняно із 520 млн доларів США тижнем раніше). У першому півріччі 2023 року чистий продаж іноземної валюти Національним банком становив 12,3 млрд доларів США, що відповідає близько 2 млрд доларів США на місяць», — повідомив Данилишин.
При цьому, обсяг міжнародних резервів України залишається достатнім для задоволення потреб країни в іноземній валюті та підтримки стабільності на валютному ринку.
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Так, станом на 1 липня 2023 року міжнародні резерви України за попередніми даними Національного банку зросли до 39 млрд дол. США (+4,5% за місяць), що забезпечує фінансування 5,2 місяця майбутнього імпорту.
Надходження від міжнародних партнерів і надалі залишалися помітно більшими, ніж обсяги інтервенцій НБУ з продажу валюти, що здійснювалися для покриття різниці між попитом і пропозицією на валютному ринку України.
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Зокрема, на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло:
  • 4,3 млрд дол. США, з яких 1,6 млрд дол. США — макрофінансова допомога від ЄС, 1,2 млрд дол. США — від Сполучених Штатів (через трастовий фонд Світового банку);
  • 0,9 млрд дол. США — другий транш за програмою розширеного фінансування з Міжнародним валютним фондом;
  • 0,5 млрд дол. США — від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
За обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Уряд України виплатив 704,7 млн дол. США.
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При цьому, Національний банк (відповідно до балансових даних) у червні 2023 року скоротив чистий продаж валюти до 1,8 млрд доларів США (порівняно з 1,9 млрд доларів США у травні.

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За матеріалами:
Finance.ua
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