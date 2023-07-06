Ситуація на валютному ринку України: попит на долари суттєво зріс — Finance.ua

Ситуація на валютному ринку України: попит на долари суттєво зріс Сьогодні 14:04 — Валюта

Ситуація на валютному ринку України: попит на долари суттєво зріс

На міжбанківському валютному ринку минулого тижня суттєво зріс попит на валюту. НБУ збільшив інтервенції для збереження балансу.

Про це повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин у Facebook.

«Суттєве скорочення пропозиції іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку з боку клієнтів банків на тлі відносно сталого попиту на неї обумовило збільшення чистого продажу іноземної валюти Національним банком з метою збалансування ринку до 520 млн доларів США минулого тижня (порівняно із 428 млн доларів США тижнем раніше)», — пише Данилишин.

Водночас рахунок поточних операцій у травні був близьким до збалансованого (-21 млн доларів США), що дозволило зберегти від'ємне сальдо з початку року на рівні 1,4 млрд доларів США.

Це стало можливим завдяки:

збереженню дефіциту торгівлі товарами і послугами на рівні 2,5 млрд доларів США у травні (-14,2 млрд доларів США з початку року);

стійким надходженням з оплати праці (+1,0 млрд доларів США у травні, +4,9 млрд доларів США з початку року);

трансфертів (переважно до сектору загальнодержавного управління) з-за кордону (+2,1 млрд доларів США у травні, +10,7 млрд доларів США з початку року);

імпорт послуг за статтею «Подорожі», що відображає витрати українців за кордоном, у травні залишався на рівні попереднього місяця (близько 1,4 млрд доларів США).

Надходження прямих іноземних інвестицій в Україну залишаються незначними (140 млн доларів США у травні, 1,8 млрд доларів США з початку року) та забезпечуються значною мірою реінвестованими доходами іноземних інвесторів (85 млн доларів США у травні, 1,3 млрд доларів США з початку року).

Обсяг портфельних інвестицій продовжував скорочуватися (-55 млн доларів США у травні, -278 млн доларів США з початку року), що відображає зменшення схильності міжнародних інвесторів до експозиції у боргові цінні папери українських емітентів (державного, банківського та іншого секторів).

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Обсяг готівкової іноземної валюти поза банками продовжує зростати на рівні близько 1 млрд доларів США на місяць (5,2 млрд доларів США за січень-травень 2023 р.).

Вагому підтримку міжнародним резервам України забезпечить надходження до загального фонду державного бюджету України другого траншу від Міжнародного валютного фонду у розмірі 890 млн доларів США.

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