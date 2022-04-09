Swedbank припинить фінансові операції з росією та білоруссю — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555

Swedbank припинить фінансові операції з росією та білоруссю

Вчора 17:48Фондовий ринок
116
Група Swedbank вирішила припинити платежі до росії та білорусії та з цих країн.
Про це повідомляє російський Інтерфакс.
«‎Дотримуючись усіх вимог санкцій Європейського союзу та управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), група Swedbank прийняла рішення припинити всі фінансові операції, де платежі здійснюються до росії та білорусі або надходять із цих країн», — повідомила компанія.
У Swedbank зазначили, що можуть застосовуватися винятки для окремих соціально-громадських груп, тобто клієнтів, які з цих країн отримують платежі за пенсіями або виплатами.
Платежі до росії та білорусі будуть можливі до 20 квітня включно, платежі з цих країн — до 6 травня включно.
Через війну росії проти України італійська банківська група Intesa Sanpaolo припинила фінансування російських та білоруських контрагентів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finbalance
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.