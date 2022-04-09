Swedbank припинить фінансові операції з росією та білоруссю — Finance.ua

«Дотримуючись усіх вимог санкцій Європейського союзу та управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), група Swedbank прийняла рішення припинити всі фінансові операції, де платежі здійснюються до росії та білорусі або надходять із цих країн», — повідомила компанія.
У Swedbank зазначили, що можуть застосовуватися винятки для окремих соціально-громадських груп, тобто клієнтів, які з цих країн отримують платежі за пенсіями або виплатами.
Платежі до росії та білорусі будуть можливі до 20 квітня включно, платежі з цих країн — до 6 травня включно.
Через війну росії проти України італійська банківська група Intesa Sanpaolo припинила фінансування російських та білоруських контрагентів.