Swedbank припинить фінансові операції з росією та білоруссю — Finance.ua

Swedbank припинить фінансові операції з росією та білоруссю

Вчора 17:48 — Фондовий ринок

Група Swedbank вирішила припинити платежі до росії та білорусії та з цих країн.

Про це повідомляє російський Інтерфакс.

«‎Дотримуючись усіх вимог санкцій Європейського союзу та управління з контролю за іноземними активами США (OFAC), група Swedbank прийняла рішення припинити всі фінансові операції, де платежі здійснюються до росії та білорусі або надходять із цих країн», — повідомила компанія.

У Swedbank зазначили, що можуть застосовуватися винятки для окремих соціально-громадських груп, тобто клієнтів, які з цих країн отримують платежі за пенсіями або виплатами.

Платежі до росії та білорусі будуть можливі до 20 квітня включно, платежі з цих країн — до 6 травня включно.

Через війну росії проти України італійська банківська група Intesa Sanpaolo припинила фінансування російських та білоруських контрагентів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.