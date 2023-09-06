Свіжий дизайн і розширене оснащення: представлені нові Audi Q8 і SQ8 2024 (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Свіжий дизайн і розширене оснащення: представлені нові Audi Q8 і SQ8 2024 (фото)

Технології&Авто
39
Свіжий дизайн і розширене оснащення: представлені нові Audi Q8 і SQ8 2024 (фото)
Свіжий дизайн і розширене оснащення: представлені нові Audi Q8 і SQ8 2024 (фото)
Кросовери Audi Q8 і SQ8 оновилися для 2024 модельного року. Новинки отримали змінений дизайн і розширений список оснащення. Про це повідомили на сайті Motor1.
Кросовер Audi Q8 випускається з 2018 року. Тому модель потребує оновлення, щоб конкурувати з суперниками.
Впізнати оновлені кросовери можна за зміненою решіткою радіатора та передніми фарами з новою графікою. Також були модернізовані передні бампери обох моделей.
Свіжий дизайн і розширене оснащення: представлені нові Audi Q8 і SQ8 2024 (фото)
У стандартну комплектацію входять світлодіодні фари, але за доплату доступні матрична оптика HD Matrix. Вона автоматично вмикається на швидкості від 70 км/год, а її зовнішній вигляд можна налаштувати самостійно.
Свіжий дизайн і розширене оснащення: представлені нові Audi Q8 і SQ8 2024 (фото)
Задні ліхтарі також були змінені. Вони отримали нову графіку і три режими відображення.
Також оновлені Audi Q8 і SQ8 доступні в трьох нових кольорах — Chili Red, Ascari Blue, Sakhir Gold. На вибір доступні п’ять варіантів оформлення колісних дисків розміром від 21 до 23 дюймів.
В інтер'єрі відбулося кілька змін. Серед них покращене контурне підсвічування та кілька нових систем безпеки.
Свіжий дизайн і розширене оснащення: представлені нові Audi Q8 і SQ8 2024 (фото)
Audi Q8 буде доступний з 3,0-літровими бензиновими та дизельними двигунами потужністю від 228 до 335 к.с. і від 500 до 600 Нм крутного моменту. Вони працюють у парі з восьмиступінчастою АКПП і системою повного приводу.
Топова версія здатна розганятися від 0 до 100 км/год за 5,6 секунди та розвивати швидкість до 250 км/год.
Audi SQ8 запропонують із 4,0-літровим турбованим двигуном V8 500 к.с. і 770 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає 4,1 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.
Нові Audi Q8 і SQ8 2024 надійдуть у продаж в Європі вже цього місяця. Початкова ціна стандартного кросовера становитиме 86 700 євро (93 170 доларів). За заряджену версію доведеться заплатити від 119 500 євро (128 400 доларів).
Tesla чи Renault, дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

Хочу вигідно придбати автоцивілку

За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.