Свіжий дизайн і 840 сил: представлено найшвидший седан Mercedes-AMG (фото) — Finance.ua

Свіжий дизайн і 840 сил: представлено найшвидший седан Mercedes-AMG (фото) Сьогодні 03:16 — Технології&Авто

Свіжий дизайн і 840 сил: представлено найшвидший седан Mercedes-AMG (фото), Фото: Mercedes-Benz

У продаж надійшов оновлений Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe в топовій версії 63 S E Performance. Спортивний ліфтбек отримав змінений дизайн і розширене оснащення.

Про це розповіли на сайті бренду.

Оновлений Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe вирізняється збільшеною решіткою радіатора. Також новинка отримала модернізований передній бампер.

Ззаду з’явилася оновлена оптика та змінений дифузор. Як і раніше, ліфтбек має активний задній спойлер.

Фото: Mercedes-Benz

До базової комплектації входять люк на даху з електроприводом, бездротова зарядка та оновлена мультимедійна система MBUX. В інтер'єрі встановлено збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи та доопрацьовану цифрову панель приладів.

Крім цього передбачена система об'ємного звучання Burmester. Також клієнти можуть замовити аудіосистему Burmester High-End 3D з технологією Dolby Atmos.

Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe оснащений гібридною установкою з 4,0-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 843 к.с. і 1400 Нм крутного моменту.

Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди. Максимальна швидкість становить 316 км/год.

Початкова вартість оновленого Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe становить 218 310 доларів. Новинка вже доступна для покупки в Європі.

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