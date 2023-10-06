Свіжий дизайн і 840 сил: представлено найшвидший седан Mercedes-AMG (фото) — Finance.ua
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Свіжий дизайн і 840 сил: представлено найшвидший седан Mercedes-AMG (фото)

Технології&Авто
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Свіжий дизайн і 840 сил: представлено найшвидший седан Mercedes-AMG (фото)
Свіжий дизайн і 840 сил: представлено найшвидший седан Mercedes-AMG (фото), Фото: Mercedes-Benz
У продаж надійшов оновлений Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe в топовій версії 63 S E Performance. Спортивний ліфтбек отримав змінений дизайн і розширене оснащення.
Про це розповіли на сайті бренду.
Оновлений Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe вирізняється збільшеною решіткою радіатора. Також новинка отримала модернізований передній бампер.
Ззаду з’явилася оновлена оптика та змінений дифузор. Як і раніше, ліфтбек має активний задній спойлер.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
До базової комплектації входять люк на даху з електроприводом, бездротова зарядка та оновлена мультимедійна система MBUX. В інтер'єрі встановлено збільшений дисплей інформаційно-розважальної системи та доопрацьовану цифрову панель приладів.
Крім цього передбачена система об'ємного звучання Burmester. Також клієнти можуть замовити аудіосистему Burmester High-End 3D з технологією Dolby Atmos.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe оснащений гібридною установкою з 4,0-літровим турбованим двигуном і електромотором сумарною потужністю 843 к.с. і 1400 Нм крутного моменту.
Розгін від 0 до 100 км/год займає 2,9 секунди. Максимальна швидкість становить 316 км/год.
Початкова вартість оновленого Mercedes-AMG GT 63 S E Performance 4-Door Coupe становить 218 310 доларів. Новинка вже доступна для покупки в Європі.
За матеріалами:
Фокус
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