Світовий виробник шин шукає покупця на свої російські активи — Finance.ua
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Світовий виробник шин шукає покупця на свої російські активи

Світ
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На дев’ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну японський виробник шин Bridgestone шукає покупця на свої російські активи.
Про це повідомляє прес-служба Bridgestone.
Компанія розраховує піти з росії протягом декількох місяців.
«Група компаній Bridgestone ретельно і всебічно розглянула ситуацію з урахуванням інтересів своїх співробітників, клієнтів і постачальників в умовах таких невизначеностей, як проблеми з поставками в росії, і приступила до розгляду можливості передачі бізнесу», — йдеться в заяві компанії.
За матеріалами:
УНІАН
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