Світовий техногігант закриває свої сервісні центри в росії — Finance.ua

Світовий техногігант закриває свої сервісні центри в росії Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Світовий техногігант закриває свої сервісні центри в росії

У росії почали закриватись авторизовані сервісні центри Apple. Так, на даний момент припинили роботу сервісні центри MacLabs в москві та відділення B2X в Санкт-Петербурзі.

Як повідомляють « Известия », найближчим часом можуть закритися й інші АСЦ Apple, які не відносяться до великих компаній або мережевих ритейлерів, таких як Re: Store або «М.Видео».

Розширена гарантія Apple Care+ в росії як і раніше працює, проте тільки для iPhone і Apple Watch, на Mac і iPad вона не поширюється.

Зараз Apple не поставляє комплектуючі в росію безпосередньо, а розподіляє їх по АСЦ через компанію, розташовану в одній з прибалтійських країн, що серйозно збільшує терміни гарантійного ремонту і вартість післягарантійного обслуговування.

Головний редактор iPhones.ru Микита Горяїнов впевнений, що АСЦ продовжать закриватися.

«Істотна частина ремонтів і звернень перенеслася в сіру зону. Ситуація з запчастинами також нестабільна. В таких умовах тим АСЦ, які не мають інших серйозних грошових потоків, неминуче доводиться згортати частину діяльності і стискатися», — сказав він.

Горяїнов додав, що крім цього затребуваність АСЦ падає, оскільки «парк техніки Apple в росії, що залишається на офіційній гарантії виробника, стрімко зменшується і через вісім місяців вичерпається до штучних одиниць».

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УНІАН За матеріалами:

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