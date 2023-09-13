Світовий ринок може зіткнутися з рекордним дефіцитом нафти, — Bloomberg Сьогодні 20:20 — Енергетика

У наступному кварталі світові ринки нафти зіткнуться з дефіцитом поставок більш ніж на 3 мільйони барелів на день — потенційно найбільшим дефіцитом за більш ніж десятиліття — оскільки Саудівська Аравія продовжує скорочення видобутку.

Як повідомляє Bloomberg , світові запаси нафти, що різко виснажилися в цьому кварталі, очікують на ще більш різке падіння приблизно на 3,3 мільйона барелів на день протягом наступних трьох місяців, згідно з прогнозами, опублікованими в звіті організації країн-експортерів нафти.

Якщо це станеться, це може бути найбільшим скороченням запасів з 2007 року.

Згідно зі звітом, 13 членів ОПЕК в цьому кварталі видобули в середньому 27,4 мільйона барелів на день, що приблизно на 1,8 мільйона менше, ніж, на думку організації, необхідно споживачам. Якщо організація збереже обсяг виробництва без змін, як заявила лідер групи Саудівська Аравія, розрив між попитом і пропозицією збільшиться майже вдвічі в останні три місяці року. За оцінками ОПЕК, для задоволення споживання їй необхідно забезпечити 30,7 млн барелів на день у четвертому кварталі.

Хоча представники ОПЕК регулярно заявляють, що їхня мета — підтримувати баланс світових ринків нафти, останні прогнози припускають, що вони мають намір швидко скоротити запаси. У доповіді зазначається, що запаси сирої нафти в розвинених країнах вже приблизно на 114 мільйонів барелів нижчі за середній показник за період з 2015 по 2019 рік.

Скорочення поставок відображає фінансові потреби всередині організації. За оцінками Bloomberg Economics, Саудівська Аравія може вимагати ціни майже у 100 доларів за барель для покриття державних витрат.

УНІАН За матеріалами:

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