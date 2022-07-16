Світовий банк та МВФ закликали країни зняти торгові обмеження — Finance.ua

Світовий банк та МВФ закликали країни зняти торгові обмеження Вчора 18:30 — Світ

Світовий банк та МВФ закликали країни зняти торгові обмеження

Пандемія коронавірусу, збої у ланцюжках поставок та війна в Україні серйозно порушили роботу ринків продовольства, палива та добрив, йдеться у спільній заяві голів міжнародних організацій, включаючи Світовий банк та Міжнародний валютний фонд.

Фахівці закликали вжити низку заходів для зниження економічних ризиків, зокрема, зняти торгові обмеження, які, на думку авторів, ведуть до зростання цін.

За даними Всесвітньої продовольчої програми, до червня кількість людей, які страждають від гострої нестачі продовольства, досягла 345 млн у 82 країнах, сказано в документі. Близько 25 країн запровадили експортні обмеження на продовольство, які торкнулися понад 8 відсотків торгівлі продуктами харчування у світі, а ціни на добрива за останній рік зросли вдвічі.

Щоб уникнути подальшого погіршення ситуації, глави міжнародних організацій пропонують вжити таких заходів:

надати негайну підтримку вразливим верствам населення;

сприяти торгівлі та міжнародним постачанням продовольства;

збільшити виробництво;

інвестувати у кліматостійке сільське господарство.

Автори заяви зазначають, що економічна криза 2008 року навчила світ того, що запровадження глобальних торгових обмежень безпосередньо веде до зростання цін на продовольство.

«Зняття експортних обмежень та впровадження більш гнучких методів інспекції та ліцензування допоможуть звести до мінімуму перебої з постачаннями та знизити ціни», — вважають фахівці.

Заяву підписали голова Світового банку Девід Малпас, голова Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Цюй Дун’юй, голова МВФ Крісталіна Георгієва, виконавчий директор ВПП Девід Біслі та голова Світової організації торгівлі Нгозі Оконджо-Івеала.

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