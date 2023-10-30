Світовий банк прогнозує стрибок цін на нафту через ескалацію війни в Ізраїлі — Finance.ua
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Світовий банк прогнозує стрибок цін на нафту через ескалацію війни в Ізраїлі

Енергетика
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Світовий банк прогнозує стрибок цін на нафту через ескалацію війни в Ізраїлі
Світовий банк прогнозує стрибок цін на нафту через ескалацію війни в Ізраїлі
У разі масштабування військових дій на Близькому сході на тлі війни Ізраїлю з угрупованням ХАМАС ймовірне суттєве подорожчання цін на нафту, прогнозують у Світовому банку.
Про це повідомляє The New York Times.
Згідно із прогнозами фахівців, «чорне золото» може злетіти в ціні на 75%.
Таку «ринкову картину» у Світовому банку описують при потенційній великій ескалації військового конфлікту між Силами оборони Ізраїлю та бойовиками ХАМАСу, що здатне перерости на «ширший конфлікт на Близькому Сході».
У публікації також зазначається, що можливість глобального енергетичного шоку після нападу угруповання ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня стала «нагальним питанням для економістів та політиків, які весь минулий рік намагалися боротися з інфляцією».

Вплив війни в Ізраїлі на постачання нафти та газу

Нагадаємо, раніше глава Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва озвучила стурбованість негативним впливом конфлікту в Ізраїлі на світову економіку.
Перед цим головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша заявив, що ще зарано говорити про те, як серйозна ескалація в Ізраїлі вплине на світову економіку. Він розповів 10 жовтня, що ціни на нафту зросли приблизно на 4% за останні дні, що відображає побоювання, що видобуток або транспортування нафти може бути перервано.
Дослідження МВФ показали, що зростання цін на нафту на 10% знизить світовий обсяг виробництва приблизно на 0,2% наступного року та підвищить глобальну інфляцію приблизно на 0,4%, пояснював Гурінш.
Також раніше повідомлялося, що постачання ізраїльського газу до Єгипту впали на 20%, оскільки проблеми безпеки призвели до закриття ключового морського родовища, що поставило під загрозу подальше постачання до Європи.
За матеріалами:
РБК-Україна
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