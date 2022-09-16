Світовий банк планує виділити Україні мільярд доларів додаткової підтримки — Finance.ua

Світовий банк планує виділити Україні мільярд доларів додаткової підтримки Вчора 15:04 — Казна та Політика

Світовий банк планує виділити Україні мільярд доларів додаткової підтримки

Світовий банк вже у листопаді 2022-го може затвердити пакет додаткової фінансової допомоги для України на суму 1 млрд доларів.

Про це повідомив заступник Міністра економіки України Олександр Грибан.

«В мене є гарні новини від Міжнародної фінансової корпорації (IFC), що входить до структури Світового банку. Вони планують винести на затвердження ради директорів Світового банку пакет по Україні вже в цьому листопаді. Пакет буде передбачати фінансування на 1 млрд доларів — це буде, як пряме кредитування так і фінансові гарантії та інструменти trade finance» — повідомив Олександр Грибан.

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Очікується, що таке фінансування також мобілізує й приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проекту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки. Таким чином, загальний обсяг проектів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, становитиме більше 3.3 млрд доларів

За його словами, IFC також активно працюють з європейським фондом European fund of sustainable development (EFSD), до якого вони вже надіслали запит на 2 млрд доларів. Ці кошти також планують використовувати для запровадження фінансових інструментів на підтримку України.

Крім цього уже в жовтні Світовий банк під час щорічних зборів має презентувати трастовий фонд на підтримку України.

«Я думаю, що вже на етапі створення фонду в них буде певний рівень зібраних зобов’язань, але я не знаю, чи це буде весь обсяг фонду, чи тільки його частина. Але точно знаю, що Мінфін в покритті дефіциту бюджету передбачає 36 млрд доларів на наступний рік. Це дає сподівання, що до кінця року в нас буде розуміння по наповненню цього фонду», — розповів Грибан.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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