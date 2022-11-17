Світовий банк готовий надати Україні $2 мільярди — Finance.ua
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Світовий банк готовий надати Україні $2 мільярди

Казна та Політика
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На дев’ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну IFC, що фінансує Світовий банк, обговорить пакет допомоги Україні на 2 мільярди доларів наступного місяця.
Як повідомляє Sky News, про це виступаючи на українській інвестиційній конференції в Лондоні заявила регіональний менеджер Міжнародної фінансової корпорації (IFC) по Україні Ліза Кестнер, зазначивши при цьому, що підрозділ Світового банку з приватних інвестицій обговорить пакет підтримки України на суму 2 млрд доларів (1,6 млрд фунтів стерлінгів) на засіданні Ради директорів у грудні.
Кестнер зазначила, що IFC готова покрити половину підтримки, яка, як очікується, буде надана донорами протягом наступних 18-24 місяців.
Своєю чергою, керуючий директор Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Маттео Патроне, зазначив, що, за його очікуваннями, обсяг кредиту, наданого цією організацією Україні, до кінця року досягне 1,5 млрд євро (1,3 млрд фунтів стерлінгів).
Він додав, що кредитор працює над великим пакетом ліквідності.
«Нам потрібно зосередитися на тому, що станеться в найближчі 12-15 місяців, щоб переконатися, що ми виграємо війну на економічному фронті», — сказав Патроне.
За матеріалами:
УНІАН
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