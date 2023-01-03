Світовий банк допоможе Україні з паливом на посівну — Finance.ua

Світовий банк допоможе Україні з паливом на посівну Сьогодні 04:48 — Аграрний ринок

Україна у 2023 році може отримати $55-60 млрд за напрямами макрофінансової підтримки, швидкого відновлення, підтримки приватного сектору та гуманітарної допомоги, пише ukragroconsult..

Про це заявив заступник виконавчого директора від України у Світовому банку (СБ) Роман Качур.

«Звучить, мабуть, майже як фантастика... На мою думку, це реальне завдання», — сказав він.

Качур нагадав, що 2022 року Україна отримала близько $31 млрд.

За його словами, наступного року просто фінансування тільки для підтримки бюджету, яким воно переважно було у 2022 році, буде недостатньо, тому СБ пропонує у роботі з донорами та всередині уряду ще три основні напрями: швидке відновлення, яке стосується енергетичної та транспортної інфраструктури; підтримка приватного сектору, зокрема — для купівлі паливно-мастильних матеріалів під посівну, а також гуманітарна підтримка.

Качур зазначив, що банк вже зараз працює над механізмами мультиплікаторів, щоб $1 донорських коштів перетворити сумарно на $3-4, які надійдуть до України.

«Вже є хороші сигнали про те, що буде запущено механізм страхування воєнних ризиків для приватного бізнесу», — навів приклад заступник директора СБ.

Роман Качур нагадав, що в опублікованому звіті банку оцінка потреб у відновленні станом на 1 червня становила $350 млрд, проте вже на початку 2023 року звіт оновиться, і цифри будуть значно більшими.

За оцінками СБ, бідність в Україні до кінця 2022 року зросте до 25% і може зрости до 50% у 2023 році, а економіка скоротиться цього року на 35%.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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