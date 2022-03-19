Світові страховики готуються до мільярдних виплат через війну в Україні — Finance.ua

Світові страховики готуються до мільярдних виплат через війну в Україні

Вчора 06:55 — Страхування

Світові страховики готуються до мільярдних виплат через війну в Україні

Світові страхові компанії готуються до масштабних виплат через війну в Україні.

Про це пише Financial Times

Найбільше постраждають страхувальники літаків через призупинення польотів літаків рф. За найгіршого сценарію, за якого літаки не можна буде повернути, втрати глобального страхового ринку становитимуть близько $5 млрд.

Світовий ринок спеціалізованого страхування уже відчуває на собі наслідки війни в Україні. Акції міжнародної британської страхової компанії Lloydʼs of London просіли за останні тижні. Lloydʼs of London очікує отримати значний, але загалом прийнятний збиток, пише FT. Показник може становити від $1 млрд до $4 млрд.

Збитки уже будуть «відчутними» у страхуванні застрахованих суден, літаків, будинків та сировинних товарів, яких вже торкнувся конфлікт, пише FT.

Страхові компанії відмовляються від нових угод, які можуть призвести до додаткових збитків у росії.

Компанії також переглядають політику, щоб уникнути нових страхових позовів із рф. Вони також стягують додаткові внески за страхове покриття суден, що проходять через води у зоні конфлікту. Але політика страхових компаній передбачає ліміт виплат, тому втрати не перевищать $5 млрд за найгіршого сценарію. У той час вартість близько 600 зарубіжних літаків, що знаходяться в росії, може становити близько $13 млрд.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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