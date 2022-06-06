Світові продажі PlayStation 5 перевищили 20 млн штук — Finance.ua

Світові продажі PlayStation 5 перевищили 20 млн штук

Вчора 04:13 — Особисті фінанси

У світі продано більше 20 млн приставок PlayStation 5, пише GamesIndustry.biz, що посилається на заяви представників компанії Sony.

«Ми раді повідомити, що Sony Interactive Entertainment (SIE) реалізувала вже понад 20 млн приставок PlayStation 5 по всьому світу», — зазначила віцепрезидент з бізнес-операцій SIE Вероніка Роджерс (Veronica Rogers).

PlayStation 5 має величезний попит з моменту її випуску в листопаді 2020 року. Однак пандемія COVID-19, що триває, заважає компанії продавати більше консолей, ніж та хотіла б. Представники компанії заявили, що Sony «значно збільшить обсяги випуску PS5» протягом половини поточного року. Проте слід зазначити, що подібні заяви компанія робить не вперше.

«З моменту запуску PS5 наші команди посилено працює над тим, щоб приставка, що завоювала величезну популярність, дісталася кожному охочому. Ми дякуємо своїм фанатам за підтримку. Ваша пристрасть до бренду PlayStation надихає нас на нові технологічні інновації та розробку ігор нового покоління. Хочемо звернутися до тих, хто ще не зміг придбати PlayStation 5. Ми значно збільшимо виробництво приставок протягом частини цього року і постараємося зробити так, щоб кожен бажаючий зміг придбати цей продукт», — додала Роджерс.

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Незважаючи на дуже високий попит, за обсягами продажу PS5 поки що програє PS4. Проте компанія розраховує, що PlayStation 5 перевершить за цим показником PlayStation 4 на четвертий рік свого продажу.

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