Світові фондові ринки зростають на тлі новин про інфляцію в США та пом'якшення карантину в Китаї — Finance.ua
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Світові фондові ринки зростають на тлі новин про інфляцію в США та пом'якшення карантину в Китаї

Фондовий ринок
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Світові фондові ринки зростають на тлі новин про інфляцію в США та пом'якшення карантину в Китаї
Світові фондові ринки зростають на тлі новин про інфляцію в США та пом'якшення карантину в Китаї
Ф’ючерси на індекси США та європейські акції зросли, оскільки Китай пом’якшив деякі обмеження, введені через Covid-19, невдовзі після того, як стало відомо про сповільнення інфляції в США.
Про це повідомляє Bloomberg.
Грудневі контракти на індекси S&P 500 і Nasdaq 100 зросли щонайменше на 0,6% кожен після того, як у четвер, 10 листопада, акції США на Волл-стріт зросли найбільше з початку 2020 року. Індекс фондового ринку Європи досяг найкращого тижня з березня, зазначають в інформаційному агентстві.
При цьому індикатор Bloomberg щодо долара продовжив знижуватися 11 листопада, після того, як втратив 2% днем раніше, що стало найбільшим темпом падіння з 2009 року. В цей же час китайський юань зміцнився разом з валютами ринків, що розвиваються.
Крім того, китайський індекс «синіх фішок» Shanghai Shenzhen CSI 300 піднявся на 3,4%, а індекс Shanghai Composite додав 2,4%. Гонконгський індекс Hang Seng показав найкращий результаті в Азії 11 листопада, піднявшись більш ніж на 7%. Зростання почали фіксувати після того, як уряд анонсував послаблення обмежень на пересування, що запроваджували через пандемію коронавірусу.
Зареєстрований коефіцієнт акцій технологічних компаній на Гонконзькій фондовій біржі зріс на 10%.
Покращення прогнозів щодо розвитку найбільших економіки світу призвело до того, що ціни на нафту, залізну руду та мідь підскочили вгору.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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