Світові фінансові акції втратили $465 мільярдів вартості через крах SVB — Finance.ua

Акції фінансового сектору у всьому світі за два дні втратили 465 млрд дол ринкової вартості, оскільки інвестори скоротили вкладення в фінустанови в країнах від США до Японії після краху банку SVB.

Про це повідомляє Bloomberg

Існують побоювання, що фінансові фірми можуть відчути вплив занепокоєння, викликаного банкрутством SVB, на своїх інвестиціях в облігації та інші інструменти.

Сукупна ринкова вартість компаній, що входять до MSCI World Financials Index та MSCI EM Financials Index, з п’ятниці впала приблизно на $465 млрд. Регіональні банки США були серед тих, хто найбільше постраждав у понеділок, оскільки регіональний банківський індекс KBW впав на 7,7%, що стало найсильнішим падінням з червня 2020 року.

Втрати зросли у вівторок, коли індекс MSCI Asia Pacific Financials Index впав на 2,7% до найнижчого рівня з 29 листопада.

Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. впав на 8,3% в Японії, південнокорейський Hana Financial Group Inc. впав на 4,7%, а австралійський ANZ Group Holdings Ltd. втратив 2,8%.

Дохідність казначейських облігацій впала в понеділок на тлі очікувань, що Федеральний резерв США утримається від підвищення ставок через потрясіння в банківській системі.

Акції європейських банків і страховиків також впали в понеділок. Акції Credit Suisse Group AG впали на 15% до нового рекордно низького рівня, а вартість страхування його облігацій від дефолту піднялася до історичного максимуму на тлі занепокоєння щодо ширшого зараження банківської галузі після краху SVB.

Довідка Finance.ua:

у понеділок один з найбільших європейських банків — британський HSBC — викупив за 1 фунт місцеву «дочку» банку Silicon Valley Bank, який днями раніше зазнав краху;

Федеральна корпорація страхування депозитів і Федеральна резервна система розглядають можливість створення фонду, який би дозволив регуляторам підтримувати більше депозитів у банках, що опинилися в скрутному становищі після краху Банку Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank);



Банк Кремнієвої долини (Silicon Valley Bank) став найбільшим банкрутом у США за останні десять років, після того, як його давня клієнтська база технологічних стартапів занепокоїлась і почала забирати депозити.



