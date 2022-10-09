Світові ціни на зернові впали приблизно на 1,5% після розблокування портів — Finance.ua

Світові ціни на зернові впали приблизно на 1,5% після розблокування портів Вчора 23:13 — Аграрний ринок

Світові ціни на зернові впали приблизно на 1,5% після розблокування портів

Угода між Туреччиною, ООН, Україною та росією щодо розблокування портів змогла знизити світові ціни на зернові.

Про це в інтерв’ю Суспільному розповіла глава Агентства США з міжнародного розвитку USAID Саманта Пауер.

«Я вважаю, що угода „ООН-Туреччина“, яка змусила путіна розблокувати три українські порти, була справді важливою. Світові ціни на зернові, пшеницю тощо впали приблизно на 1-1,5%. І це величезна різниця для найбідніших країн і найбідніших громад у найбідніших країнах. Тож лише те, що майже 300 кораблів залишають ці порти, перевозячи це зерно — це значно змінює світові ціни на продовольство. Принаймні деякі з цих кораблів з зерном рухаються, і це дає певний ефект», — розповіла Пауер.

Вона наголосила, що дуже важливо, щоб ці порти залишалися відкритими. Крім цього, детальніше розповіла, що є «план Б» щодо вивезення зерна. Про створення цього плану Україною і США, Пауер оголосила після російських ударів по Одеському порту.

«План „А“, який полягає у збереженні відкритих портів, залишається обов’язковим. Водночас я вважаю, що одним із ефектів блокади та війни загалом стало те, що українці вже значною мірою наростили свою стійкість. Тепер українці з підтримкою USAID та інших донорів можуть використовувати смуги солідарності, використовувати річкові шляхи, використовувати залізничні шляхи, щоб вивезти близько 4,5 мільйонів тонн зерна наземним або залізничним транспортом або річкою, не покладаючись лише на чорноморські порти», — додала очільниця USAID.

За її словами «план Б» зможе захистити українську сторону від штучної блокади.

«Фактично, створення „плану Б“ — це захист від сценарію, коли путін знову створить блокаду нищівним шляхом. Українці тепер у сильнішій позиції, щоб інтегруватися в інші ринки та мати можливість більшого збуту зерна з більш стійкою системою, ніж це було до початку війни», — резюмувала Пауер.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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