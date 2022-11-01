Світові ціни на зерно підскочили після виходу рф із "зернової угоди" — Finance.ua
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Світові ціни на зерно підскочили після виходу рф із "зернової угоди"

Аграрний ринок
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Світові ціни на зерно підскочили після виходу рф із "зернової угоди"
Світові ціни на зерно підскочили після виходу рф із "зернової угоди"
Ціни на пшеницю на Чиказькій товарній біржі у понеділок, 31 жовтня, підскочили на 6%, на кукурудзу — більш ніж на 2% після заяви москви про вихід з «зернової угоди».
Про це повідомляє Reuters.
Вихід росії з чорноморської «Зернової угоди» викликав занепокоєння щодо глобальних поставок.
Найактивніший контракт на пшеницю на Чиказькій товарній біржі (CBOT) виріс на 6,1% до 8,79-1/2 доларів за бушель у 12:21 за Гринвічем та дійшов до 8,93 доларів, досягнувши максимуму з 14 жовтня. У березні ф’ючерси на пшеницю досягли рекордної позначки в 13,64 долара за бушель.
Кукурудза подорожчала на 2,4% до 6,97-1/2 доларів за бушель, а соєві боби — на 0,6% до 14,09-1/4 доларів за бушель.
Європейські ринки також зросли: базові грудневі ф’ючерси на борошнозбиральну пшеницю на паризькій Euronext зросли на 3,6% до 349,50 євро ($346,70) за тонну після досягнення двотижневого максимуму в 353,25 євро за тонну.
Також про підвищення цін на продовольство заявили в МЗС України.
За матеріалами:
Економічна Правда
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