Світові ціни на зерно підскочили після виходу рф із "зернової угоди" — Finance.ua

Світові ціни на зерно підскочили після виходу рф із "зернової угоди" Вчора 04:21 — Аграрний ринок

Світові ціни на зерно підскочили після виходу рф із "зернової угоди"

Ціни на пшеницю на Чиказькій товарній біржі у понеділок, 31 жовтня, підскочили на 6%, на кукурудзу — більш ніж на 2% після заяви москви про вихід з «зернової угоди».

Про це повідомляє Reuters

Вихід росії з чорноморської «Зернової угоди» викликав занепокоєння щодо глобальних поставок.

Найактивніший контракт на пшеницю на Чиказькій товарній біржі (CBOT) виріс на 6,1% до 8,79-1/2 доларів за бушель у 12:21 за Гринвічем та дійшов до 8,93 доларів, досягнувши максимуму з 14 жовтня. У березні ф’ючерси на пшеницю досягли рекордної позначки в 13,64 долара за бушель.

Кукурудза подорожчала на 2,4% до 6,97-1/2 доларів за бушель, а соєві боби — на 0,6% до 14,09-1/4 доларів за бушель.

Європейські ринки також зросли: базові грудневі ф’ючерси на борошнозбиральну пшеницю на паризькій Euronext зросли на 3,6% до 349,50 євро ($346,70) за тонну після досягнення двотижневого максимуму в 353,25 євро за тонну.

Також про підвищення цін на продовольство заявили в МЗС України.

Економічна Правда За матеріалами:

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