Світові ціни на пшеницю зросли до максимуму внаслідок загострення ситуації в Україні — Finance.ua

Світові ціни на пшеницю зросли до максимуму внаслідок загострення ситуації в Україні Вчора 20:21 — Аграрний ринок

Пшениця закрилася 10 жовтня на найвищій ціні з червня, оскільки трейдери розглядали загострення російсько-української війни проти слабкого попиту на зерно в США, повідомляє УкрАгроКонсалт із посиланням на Bloomberg.

Ф’ючерси піднялися на 7,9% у Чикаго, в межах центів від денного ліміту, перш ніж остаточно встановитися на 6,6% після вибухів, які сколихнули Київ. росія пригрозила новими ракетними ударами.

Конфлікт, що загострюється, ставить під сумнів те, чи погодяться обидві сторони продовжити угоду про експорт зерна з України, яка закінчується приблизно через місяць. Воюючі країни є надзвичайно важливими постачальниками пшениці та інших культур у всьому світі.

«Ми не можемо виключити подальші проблеми з продовольчою безпекою, якщо у будь-якого з ключових світових виробників виникнуть труднощі з виробництвом або ситуація в Чорноморському регіоні не покращиться», — заявили в Hightower Report.

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Будь-яке скорочення обсягів експорту сільгосппродукції з Чорноморського регіону може підвищити світові ціни на продукти харчування, які останнім часом знижувалися. Проблеми з українськими вантажами врожаю вже виникли, оскільки кількість суден, які очікують перевірки в Стамбулі, збільшується.

Найактивніший контракт на пшеницю в Чикаго знизив попереднє зростання і завершив торговий день 10 жовтня на рівні 9,38 долара за бушель, що все ще є найдорожчим рівнем з 23 червня. Ціни на кукурудзу зросли на 2,2% до 6,9825 долара за бушель, до найвищого рівня з 21 червня, після стрибка на цілих 3,4%.

росія, схоже, «програє війну і може зробити щось необдумане, щоб спробувати втримати ситуацію», заявив Джек Сковілл, віце-президент чиказької брокерської компанії Price Futures Group. Водночас попит на американську пшеницю «все ще повинен з’явитися», сказав він.

Високі температури та посуха у великих виробничих регіонах, таких як США, Європа, Індія та Аргентина, можуть поставити під загрозу майбутні врожаї пшениці.

Кращими новинами для сільськогосподарських культур є те, що затор із понад 2000 американських суден і барж поступово ліквідовується. Низький рівень води внаслідок тривалої посухи призупинив комерційні поставки товарів у середині збору врожаю.

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