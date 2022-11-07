Світові ціни на продукти харчування падають сьомий місяць поспіль — Finance.ua

Світові ціни на продукти харчування падають сьомий місяць поспіль Вчора 02:36 — Світ

Світові ціни на продукти харчування падають сьомий місяць поспіль

Світові ціни на продукти харчування знижуються сьомий місяць поспіль. Індекс цін на продовольство ФАО у жовтні становив 135,9 пунктів, що на 0,4% менше, ніж у вересні.

Про це свідчить публікація ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

Індекс знизився на 14,9%, порівняно з історичним максимумом, зафіксованим у березні 2022 року. Він залишається на 2,0% вищим за свій рівень у жовтні 2021 року.

Індекс цін на зернові ФАО протягом місяця зріс на 3,0%. Світові ціни на пшеницю зросли на 3,2%, переважно відображаючи невизначеність, пов’язану з Чорноморською зерновою ініціативою, а також перегляд у бік зниження запасів у США. Міжнародні ціни на фуражне зерно зросли на 3,5% порівняно з вереснем, при цьому ціни на кукурудзу зросли ще більше через нижчі перспективи виробництва в США та ЄС, а також посушливі умови в Аргентині та невизначеність щодо експорту з України.

Індекс цін на рослинні олії ФАО знизився на 1,6% у жовтні і залишився майже на 20% нижчим від рівня попереднього року. Зростання світових котирувань соняшникової олії було більш ніж компенсовано зниженням світових цін на пальмову, соєву та рапсову олії.

Індекс цін на молочні продукти ФАО впав на 1,7%, ціни на всі молочні продукти знизилися з вересня. Нижчі, ніж очікувалося, закупівлі Китаю, млявий попит на імпорт та ослаблення євро до долара США сприяли падінню у жовтні.

Індекс цін на м’ясо ФАО у жовтні знизився на 1,4% порівняно з вереснем, при цьому міжнародні ціни на баранину, свинину, яловичину та птицю знизилися через загалом стриманий глобальний імпортний попит і збільшення експортних поставок.

Індекс цін на цукор ФАО знизився на 0,6%, чому сприяло покращення перспектив виробництва в Індії. Такі фактори, як дощі, що перешкоджають збиранню врожаю в Бразилії, високий попит на імпорт з Індонезії та Китаю та вищі котирування цін на етанол у Бразилії, обмежили зниження цін на цукор порівняно з попереднім місяцем.

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