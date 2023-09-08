Світові ціни на продовольство впали до мінімуму за 2,5 роки — Finance.ua

Світові ціни на продовольство впали до мінімуму за 2,5 роки Сьогодні 20:12 — Світ

Світові ціни на продовольство впали до мінімуму за 2,5 роки

Світові ціни на продовольчі товари у серпні 2023 року знову знизилися. Індекс продовольчої агенції ООН впав до найнижчого рівня з березня 2021 року.

Про це сказано в публікації ФАО

Індекс у серпні становив 121,4 пункту, що на 2,1% нижче, ніж у липні, і на 24% нижче від піку, досягнутого в березні 2022 року.

Індекс цін на олію ФАО знизився на 3,1% у серпні, частково компенсувавши різке зростання на 12,1% у липні. Світові ціни на соняшникову олію за місяць знизилися майже на 8% на тлі ослаблення світового імпортного попиту та рясні пропозиції з боку великих експортерів.

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Індекс цін на зернові ФАО знизився на 0,7%, порівняно з липнем. Міжнародні ціни на пшеницю впали на 3,8% у серпні на тлі збільшення сезонної пропозиції з боку кількох провідних експортерів.

Індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 4,0% порівняно з липнем, що обумовлено міжнародними котируваннями сухого незбираного молока, що вдосталь поставляється з Океанії. Міжнародні ціни на олію та сир також впали, частково через мляву ринкову активність, пов’язану з літніми канікулами в Європі.

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Індекс цін на м’ясо ФАО знизився на 3%. Світові ціни на баранину впали найбільше, чому сприяло зростання експортних поставок, головним чином з Австралії, та зниження попиту з боку Китаю. Великі запаси також підштовхнули вниз ціни на свинину, птицю та яловичину.

Індекс цін на цукор ФАО зріс на 1,3% порівняно з липнем та на 34,1% вище, ніж його значення рік тому. Зростання було головним чином викликане зростаючим занепокоєнням щодо впливу явища Ель-Ніньо на посіви цукрової тростини.

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