Світові ціни на продовольство трохи знизилися після стрибка до історичного максимуму — Finance.ua
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Світові ціни на продовольство трохи знизилися після стрибка до історичного максимуму

Вчора 07:36Світ
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Світові ціни на продовольство трохи знизилися після стрибка до історичного максимумуСвітові ціни на продовольство трохи знизилися після стрибка до історичного максимуму
Світові ціни на продовольство знизилися в травні другий місяць поспіль після рекордного максимуму в березні. Але ціни на 22,8% вище, ніж роком раніше, частково через російське вторгнення в Україну.
Про це свідчить публікація ФАО (Продовольча і сільськогосподарська організація ООН).
Індекс цін на продовольство ФАО склав 157,4 пунктів, що на 0,6% нижче, ніж у квітні.
У той час як індекси цін на молочні продукти, цукор і рослинне масло минулого місяця впали, індекс цін на м’ясо виріс до рекордно високого рівня, а індекс зернових виріс на 2,2%. При цьому пшениця показала зростання на 5,6% в місячному численні. У річному обчисленні ціни на пшеницю зросли на 56,2%.
ФАО заявила, що ціни на пшеницю різко підвищилися через оголошення Індією заборони на експорт, а також через зниження перспектив виробництва в Україні після російського вторгнення.
ФАО очікує, що світове виробництво зернових скоротиться в сезоні 2022/23 вперше за чотири роки. Очікується падіння з рекордного рівня 2021 року на 16 млн тонн до 2,784 млрд тонн.
Згідно з прогнозами, споживання зернових у світі скоротиться у 2022/23 році на 0,1% в порівнянні з рівнем 2021/22 року до 2,788 млрд тонн — перше скорочення за 20 років.
За матеріалами: РБК-Україна
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