Світові ціни на продовольство підвищилися вперше за рік – ООН — Finance.ua

Світові ціни на продовольство підвищилися вперше за рік – ООН Сьогодні 18:30 — Особисті фінанси

Світові ціни на продовольство підвищилися вперше за рік – ООН

Середнє значення Індексу продовольчих цін у квітні 2023 року становило 127,2 пунктів — це на 0,8 пунктів вище за березневий показник.

Про це йдеться у повідомленні Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (FАО).

Підкреслюється, що головними факторами цього невеликого зростання значення Індексу у квітні було різке підвищення індексу цін на цукор, а також підвищення індексу цін на м’ясо, тоді як індекси цін на зернові, молочну продукцію та рослинні олії продовжили зниження.

Так, у квітні середнє значення Індексу цін на зернові продукти знизилося на 2,4 пункту (1,7 відсотка) порівняно з березнем та на 33,5 пункту (19,8 відсотка) порівняно з аналогічним періодом минулого року.

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Повідомляється, що у квітні світові ціни на пшеницю досягли найнижчого рівня з липня 2021 року, знизившись на 2,3% внаслідок високих обсягів експорту з росії та Австралії. Але сприятливі умови для вирощування зернових у Європі та угода про транзит зерна через ЄС із України також знизили загальну напруженість на ринку.

У квітні також впали на 3,2 відсотка світові ціни на кукурудзу, головним чином, через сезонне збільшення поставок у Південній Америці в умовах тривалої збиральної кампанії та сприятливі прогнози на врожай у Бразилії, який може виявитися рекордним.

«Щодо інших фуражних зернових: світові ціни на ячмінь і сорго знизилися, відповідно, на 4,3 і 0,3 відсотка під впливом млявого попиту на світових ринках і низької активності на світових ринках кукурудзи та пшениці. При цьому світові ціни на рис у квітні зросли під впливом активного купівельного попиту в Азії. У результаті цього експортні котирування рису практично повернулися до значень березня 2023 року», — йдеться у повідомленні.

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Середнє значення Індексу цін на рослинні олії ФАО у квітні становило 130 пунктів, що на 1,8 пункти (1,3 відсотка) нижче за рівень березня; таким чином, його падіння триває шостий місяць поспіль.

«Тривале падіння цього індексу цін було зумовлено сукупним впливом стабільних світових цін на пальмову олію і зниження котирувань соєвої, ріпакової та соняшникової олій. Після короткочасного періоду зростання в березні світові ціни на пальмову олію у квітні практично не змінилися, оскільки тенденція до зниження внаслідок млявого імпортного попиту з боку головних країн-імпортерів врівноважувалася досить низькими обсягами пропозиції з боку провідних виробників», — заявили в ООН.

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Світові ціни на соєву олію, навпаки, продовжили падіння під загальним впливом сезонного чинника високого (можливо рекордного) врожаю сої в Бразилії та попри різке зниження прогнозів виробництва в Аргентині. Водночас тривало падіння світових цін на ріпакову та соняшникову олії, головним фактором якого стало збереження великих обсягів експортної пропозиції на світових ринках.

Водночас у квітні середнє значення індексу цін на молочну продукцію ФАО становило 124,6 пункти, що на 2,2 пункти (1,7 відсотка) нижче за березневий показник і на 22,1 пункти (15,1 відсотка) нижче за відповідний рівень минулого року.

Так, у квітні світові ціни на сухе молоко продовжували падіння, що почалося десять місяців тому, головним фактором якого є хронічно млявий імпортний попит на світових ринках.

"Зростання обсягів закупівель з боку Китаю та сезонне скорочення поставок з боку Нової Зеландії стримували потенційно глибше падіння світових цін на незбиране сухе молоко, а зростання поточних поставок з боку країн Західної Європи сприяло подальшому падінню цін на знежирене сухе молоко.

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Також упали ціни на сир, насамперед як наслідок високої експортної пропозиції в Західній Європі, де зростають обсяги молока, що спрямовується на виробництво сиру в період сезонного зростання виробництва молока. На противагу цьому, світові ціни на вершкове масло були здебільшого стабільні, оскільки зростання пропозиції було загалом достатнім для задоволення зростаючого імпортного попиту за контрактами з короткими та тривалими термінами поставки", — додали в ООН.

Індекс цін на цукор у квітні був на 17,6% вищим за березневе значення. Зростання цього показника триває третій місяць поспіль і досягло найвищого значення з жовтня 2011 року. Таке зростання зумовлене занепокоєнням через скорочення пропозиції на світових ринках через подальше зниження прогнозів виробництва в Індії та Китаї.

Індекс цін на м’ясо у квітні зріс на 1,3%. У квітні світові котирування цін на свинину зросли, перш за все, під впливом зростання імпортних закупівель з боку країн Азії та збереженої обмеженості поставок з кількох провідних країн-експортерів у зв’язку зі зростанням виробничих витрат і проблем із забезпеченням здоров’я тварин.

Водночас світові ціни на м’ясо птиці відновили тенденцію до зростання після падіння, що тривало дев’ять місяців, оскільки зріс імпортний попит з боку країн Азії, а в багатьох регіонах зберігається обмеженість пропозиції внаслідок широкого поширення спалахів пташиного грипу. Зросли також ціни на яловичину внаслідок скорочення пропозиції забійної худоби, особливо в Сполучених Штатах Америки, додали в ООН.

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