Світові ціни на продовольство падають шостий місяць поспіль — Finance.ua

Світові ціни на продовольство падають шостий місяць поспіль Вчора 05:53 — Світ

Світові ціни на продовольство падають шостий місяць поспіль

Світові ціни на продовольство знизилися у вересні шостий місяць поспіль після рекордного максимуму у березні 2022 року. При цьому різке падіння котирувань на олії більш ніж компенсувало зростання цін на зернові.

Про це свідчить публікація ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на продовольство ФАО у вересні становив 136,3 пункту, що на 1,1% менше, ніж у серпні, але залишається на 5,5% вище, ніж роком раніше. Індекс відстежує щомісячні зміни світових цін на кошик продовольчих товарів, що широко торгуються.

Індекс цін на олії ФАО знизився за місяць на 6,6% і досяг найнижчого рівня з лютого 2021 року. Міжнародні котирування на пальмову, соєву, соняшникову та ріпакову олії впали. Збільшення поставок соняшникової олії з регіону Чорного моря та зниження цін на сиру нафту сприяли падінню цього субіндексу.

Індекс цін на зернові ФАО, навпаки, зріс на 1,5% порівняно із серпнем. Світові ціни на пшеницю підскочили на 2,2% на тлі невпевненості у продовженні зернової угоди щодо експорту з України після листопада. Світові ціни на кукурудзу були в основному стабільними, оскільки сильний долар США протистояв тиску більш жорстких перспектив пропозиції, пов’язаних з погіршенням перспектив виробництва в США та ЄС.

Індекс цін на молочні продукти ФАО за місяць знизився на 0,6%, значною мірою відображаючи вплив слабкішого євро по відношенню до долара США, а також невизначеність ринку та похмурі перспективи глобального економічного зростання.

Індекс цін на м’ясо ФАО знизився на 0,5%. Світові ціни на яловичину впали через високу експортну доступність із Бразилії та збільшення ліквідації великої рогатої худоби в деяких країнах-виробниках, тоді як ціни на м’ясо птиці трохи знизилися через стриманий імпортний попит. Навпаки, світові ціни на свинину зросли через нестачу готових до забою тварин у Європейському Союзі.

Індекс цін на цукор ФАО знизився на 0,7% у вересні, в основному через добрі перспективи виробництва в Бразилії, а також зниження цін на етанол і вплив коливань валютних курсів.

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