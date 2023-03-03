Світові ціни на продовольство падають 11-й місяць поспіль — Finance.ua

Світові ціни на продовольство падають 11-й місяць поспіль Сьогодні 20:18

Світові ціни на продовольство знижуються 11 місяць поспіль. Індекс цін на продовольство ФАО у лютому 2023 року склав 129,8 пунктів, що на 0,6% менше, ніж у січні та на 18,7% нижче за свій пік, досягнутий у березні 2022 року.

Про це повідомляє ФАО (Продовольча та сільськогосподарська організація ООН).

Індекс цін на зернові ФАО практично не змінився в порівнянні з січнем. Світові ціни на пшеницю незначно зросли протягом місяця, оскільки побоювання щодо посушливих умов у Сполучених Штатах Америки та високого попиту на постачання з Австралії значно компенсувалися сильною конкуренцією серед експортерів.

Індекс цін на рослинні олії ФАО знизився на 3,2% порівняно з січнем, при цьому світові ціни на пальмову, соєву, соняшникову та рапсову олії знизилися.

Індекс цін на молочні продукти ФАО знизився на 2,7% протягом місяця, при цьому найбільше різке зниження було зафіксовано в міжнародних котируваннях на вершкове масло та сухе знежирене молоко.

Індекс цін на м’ясо ФАО також практично не змінився порівняно із січнем. Світові ціни на птицю продовжували знижуватися на тлі значних експортних постачань, тоді як світові ціни на свинину зросли, в основному через побоювання щодо обмежених експортних постачань у Європі.

Навпаки, індекс цін на цукор ФАО зріс на 6,9% з січня до найвищого рівня за шість років, переважно через перегляд у бік зниження прогнозу виробництва у 2022/23 році в Індії.

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