Світові ціни на нафту знову почали зростати — Finance.ua

Світові ціни на нафту знову почали зростати Вчора 10:44 — Енергетика

Ціни на нафту на світовому ринку продовжують зростати. Цьому сприяє рекордний рівень експорту сирої нафти з США, а також ослаблення долара.

Про це пише Reuters

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 25 центів, або 0,3% — таким чином ціна склала 95,94 доларів за барель. При цьому ціна нафти WTI зросла на 19 центів або на 0,2% до 88,10 долара.

Відзначається, що запаси нафти в США збільшилися на 2,6 мільйона барелів минулого тижня. Водночас її експорт зріс до 5,1 мільйона барелів на день, а це найбільший обсяг за всю історію.

Також на ціну нафти впливає і Долар, який знову ослаб. Його зміцнення гальмувало зростання цін на ринку нафтопродуктів.

Ембарго на російську нафту — що відомо

31 Травня країни Європейського Союзу досягли угоди щодо ембарго на російську нафту. Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що ембарго скоротить близько 90% імпорту російської нафти в ЄС до кінця року.

Крім того, Європейський союз має намір заборонити морський імпорт сирої і очищеної нафти з Росії. При цьому планується обмеження ціни на російську нафту від 40 до 60 доларів за барель.

Вжиті заходи показали результат вже до 14 вересня, коли доходи москви від експорту нафти впали до мінімуму, а 5 жовтня стало відомо, що кремль скоротить обсяги видобутку нафти.

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УНІАН За матеріалами:

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