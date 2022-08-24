Світове виробництво сталі в липні скоротилося на 6,5% — Finance.ua
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Світове виробництво сталі в липні скоротилося на 6,5%

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Світове виробництво сталі в у липні 2022 року становило 149,3 мільйона тонн, що на 6,5% менше порівняно з липнем 2021 року, повідомляє Worldsteel.
Африка виробила 1,2 млн т сталі, що на 5,4% менше, ніж роком раніше. Азія та Океанія виробили 110,1 млн т (-5,2%), ЄС (27) — 11,7 млн т (-6,7%).
Близький Схід виробив 3,2 млн т, що на 24,2% більше, ніж у липні 2021 року. Північна Америка виробила 9,6 млн т, що на 5,4% менше. росія та інші країни СНД + Україна виробили 6,4 млн т, що на 29,1% менше. Південна Америка виробила 3,6 млн т, що на 7,8% менше.
ТОП-10 країн — виробників сталі в липні 2022 року, млн. т:
Світове виробництво сталі в липні скоротилося на 6,5%
За матеріалами:
uaprom
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