Світова інфляція наближається до свого піку – МВФ — Finance.ua

Світова інфляція наближається до свого піку – МВФ Вчора 16:47 — Світ

Світова інфляція наближається до свого піку – МВФ

Глобальне зростання споживчих цін, імовірно, наразі дійшло до найвищої точки у поточному періоді, заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

Про це пише Bloomberg.

Про це Георгієва заявила журналістам у рамках щорічного саміту ООН зі зміни клімату, який триває в єгипетському Шарм-ель-Шейху, якраз напередодні оприлюднення даних щодо інфляції у США за жовтень, які, ймовірно, засвідчать показник, близький до 8%.

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«Я не збираюся випереджати дані, але цілком можливо, що ми досягли піку, — сказала Георгієва. — Тепер ми бачимо, що центральні банки єдині у боротьбі з інфляцією, це головний пріоритет і це правильно. Якщо ми не досягнемо успіху, все зірветься з якоря, і тоді фундамент зростання, яким є цінова стабільність, буде підірвано».

Вона сказала, що чиновники все ще намагатимуться щонайменше знизити зростання споживчих цін до більш прийнятних темпів.

«Інфляцію буде складніше знизити до бажаного рівня у близько 2%, — сказала вона. — Якщо ми побачимо диверсифікацію ланцюжків поставок, це неминуче вплине на ціни».

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