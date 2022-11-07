Світова інфляція наближається до свого піку – МВФ — Finance.ua

Світова інфляція наближається до свого піку – МВФ
Глобальне зростання споживчих цін, імовірно, наразі дійшло до найвищої точки у поточному періоді, заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.
Про це пише Bloomberg.
Про це Георгієва заявила журналістам у рамках щорічного саміту ООН зі зміни клімату, який триває в єгипетському Шарм-ель-Шейху, якраз напередодні оприлюднення даних щодо інфляції у США за жовтень, які, ймовірно, засвідчать показник, близький до 8%.
«Я не збираюся випереджати дані, але цілком можливо, що ми досягли піку, — сказала Георгієва. — Тепер ми бачимо, що центральні банки єдині у боротьбі з інфляцією, це головний пріоритет і це правильно. Якщо ми не досягнемо успіху, все зірветься з якоря, і тоді фундамент зростання, яким є цінова стабільність, буде підірвано».
Вона сказала, що чиновники все ще намагатимуться щонайменше знизити зростання споживчих цін до більш прийнятних темпів.
«Інфляцію буде складніше знизити до бажаного рівня у близько 2%, — сказала вона. — Якщо ми побачимо диверсифікацію ланцюжків поставок, це неминуче вплине на ціни».
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