Світ відмовляється не лише від російського газу та нафти, а й від деревини — Finance.ua

Світ відмовляється не лише від російського газу та нафти, а й від деревини

Світ відмовляється не лише від російського газу та нафти, а й від деревини

росія є найбільшим у світі експортером деревини, а також основним постачальником деревини та лісоматеріалів до Європи, США та Японії. Доходи від експорту скромні у порівнянні з надходженнями від нафти та газу, але при цьому приносять мільярди доларів на рік.

Про це повідомляє видання Earthsight.

Видання звернулося до найбільших імпортерів російської деревини у США та Європі.

«Ми запитали їх, що вони зроблять, щоб допомогти зупинити потік коштів, які живлять російську армію. Тільки один — Mondi, — багатонаціональний паперовий гігант, не зобов’язався припинити закуповувати деревину в росії», — йдеться у матеріалі.

Але чотири імпортери, виявлені Earthsight, наразі зобов’язалися припинити імпорт із країни: фінські бренди деревини UPM, Stora Enso та Metsa, а також IKEA, найбільший у світі продавець меблів.

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