Suzuki зі стартапом SkyDrive наступного року спільно вироблятимуть літаючі авто — Finance.ua
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Suzuki зі стартапом SkyDrive наступного року спільно вироблятимуть літаючі авто

Технології&Авто
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Suzuki зі стартапом SkyDrive наступного року спільно вироблятимуть літаючі авто
Suzuki зі стартапом SkyDrive наступного року спільно вироблятимуть літаючі авто
Компанія Suzuki Motor Corp. і японський стартап SkyDrive Inc. розпочнуть спільне виробництво літаючих автомобілів орієнтовно навесні 2024 року.
Про це повідомляє Kyodo.
Як зазначається, SkyDrive створить дочірню компанію, яка складатиме машини на заводі групи Suzuki у префектурі Шідзуока.
У березні минулого року провідний стартап з виробництва літальних транспортних засобів SkyDrive та Suzuki оголосили про співпрацю, проте її деталі не обговорювалися. У вересні японський автовиробник заявив про купівлю частки у підприємстві SkyDrive.
Летючі автомобілі - це тип літальних апаратів із можливістю вертикального зльоту та посадки за допомогою кількох роторів.
SkyDrivе був створений колишніми інженерами Toyota Motor Corp. у 2018 році.

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За матеріалами:
Укрінформ
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