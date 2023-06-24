Suzuki зі стартапом SkyDrive наступного року спільно вироблятимуть літаючі авто — Finance.ua

Suzuki зі стартапом SkyDrive наступного року спільно вироблятимуть літаючі авто Сьогодні 23:14 — Технології&Авто

Suzuki зі стартапом SkyDrive наступного року спільно вироблятимуть літаючі авто

Компанія Suzuki Motor Corp. і японський стартап SkyDrive Inc. розпочнуть спільне виробництво літаючих автомобілів орієнтовно навесні 2024 року.

Про це повідомляє Kyodo

Як зазначається, SkyDrive створить дочірню компанію, яка складатиме машини на заводі групи Suzuki у префектурі Шідзуока.

У березні минулого року провідний стартап з виробництва літальних транспортних засобів SkyDrive та Suzuki оголосили про співпрацю, проте її деталі не обговорювалися. У вересні японський автовиробник заявив про купівлю частки у підприємстві SkyDrive.

Летючі автомобілі - це тип літальних апаратів із можливістю вертикального зльоту та посадки за допомогою кількох роторів.

SkyDrivе був створений колишніми інженерами Toyota Motor Corp. у 2018 році.

Укрінформ За матеріалами:

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