Suzuki запустила у виробництво недорогий кросовер із витратою 4,6 л на 100 км — Finance.ua

Suzuki запустила у виробництво недорогий кросовер із витратою 4,6 л на 100 км Вчора 01:39 — Технології&Авто

Suzuki запустила у виробництво недорогий кросовер із витратою 4,6 л на 100 км, Фото: Suzuki

Лінійку нового Suzuki SX4 S-Cross поповнила гібридна модифікація. Кросовер уже надійшов у виробництво та продається в Європі за ціною від 25 300 євро.

Про це повідомляє офіційний сайт Suzuki.

Гібрид Suzuki S-Cross 2023 оснащений 1,5-літровим бензиновим двигуном на 102 к. с. та 33-сильним електромотором. Сумарна віддача силової установки складає 116 к. с.

Фото: Suzuki

Кросовер Suzuki повільніший за 129-сильну бензинову модель — з 6-ступінчастим роботом він розганяється до 100 км/год за 13,5 с і розвиває 175 км/год. Проте витрата палива в міському циклі складає всього 4,6 л/100 км. Невелику відстань авто може проїжджати на електротязі.

Фото: Suzuki

Новий Suzuki S-Cross запропонований як з переднім, так і повним приводом. Початкова комплектація кросовера досить багата — 17-дюймові диски, діодні фари, безключовий доступ, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камера заднього виду, підігрів сидінь та набір систем безпеки. Топова версія отримала шкіряний салон, камери кругового огляду та панорамний дах.

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