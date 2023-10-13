Suzuki анонсувала літаючий автомобіль (фото) — Finance.ua
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Suzuki анонсувала літаючий автомобіль (фото)

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Suzuki анонсувала літаючий автомобіль (фото)
Suzuki анонсувала літаючий автомобіль (фото)
Компанія Suzuki оголосила про плани розпочати випуск автомобілів, здатних пересуватися повітрям. Запуск виробництва обіцяють уже наступного року. Для цього відомий японський автовиробник уклав угоду з компанією SkyDrive Inc, яка спеціалізується на розробці та виробництві літаючих механізмів та вантажних дронів.
Результатом партнерства стала поява нової компанії Sky Works Inc. Вона використовуватиме виробничі потужності заводу Suzuki Group для виробництва автомобілів, що «літають», з конвеєра якого навесні 2024 року має зійти перша модель — SKYDRIVE (тип SD-05). Щоправда, на даний момент інформацією про «літаючий автомобіль» компанія Suzuki не поділилася.
«Suzuki продовжує впевнено рухатися вперед у бажанні надати своїм клієнтам абсолютну свободу пересування на землі, у воді та в повітрі, і вже сьогодні стійке майбутнє, в якому кожній людині стане доступний персональний високомобільний та екологічний транспорт, здатний пересуватися повітрям, вже зовсім близько» , — йдеться у прес-релізі японської компанії.
За матеріалами:
t4.com.ua
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