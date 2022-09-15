Супутниковий інтернет Starlink тестують в Антарктиді — Finance.ua

Супутниковий інтернет Starlink тестують в Антарктиді Вчора 22:57 — Технології&Авто

Компанія SpaceX оголосила про тестування супутникового інтернету Starlink в Антарктиді.

Обладнання для прийому та передачі сигналу встановили на американській дослідницькій станції Мак-Мердо, яку вважають неформальною столицею Антарктиди.

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«Starlink тестують у полярній службі з нещодавно розгорнутим користувальницьким терміналом на станції Мак-Мердо, збільшуючи пропускну спроможність та можливості підключення для наукової підтримки», — повідомили у Національному науковому фонді США у Twitter.

У компанії SpaceX також підтвердили, що тепер підключення Starlink є на всіх семи континентах Землі.

Станом на сьогодні компанія запустила на орбіту понад 3200 своїх супутників для високошвидкісного інтернет-підключення. У найближчі кілька років кількість супутників планують збільшити до 12 тис., а згодом до 30 тис.

Наступного року планується запуск супутників Starlink нового покоління Version 2, які більші та потужніші, ніж поточна версія.

У SpaceX також кажуть, що нові супутники зможуть транслювати сигнал прямо на смартфон без додаткового обладнання.

Раніше компанія Ілона Маска домовилася з мобільним оператором T-Mobile щодо надання послуг супутникового зв’язку для користувачів стільникових мереж.

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