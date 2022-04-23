Супермаркети Британії обмежили продаж олії через війну в Україні — Finance.ua

Супермаркети Британії обмежили продаж олії через війну в Україні

Вчора 15:31 — Світ

Супермаркети по всій Британії встановили обмеження на кількість олії, яку можуть придбати покупці, через проблеми з ланцюжком поставок у зв’язку з вторгненням росії в Україну.

Про це пише «Європейська правда».

Tesco дозволяє продавати три товари на одного покупця, у той час як Waitrose та Morrisons встановили обмеження лише у два товари на людину.

Навіщо це? Том Холдер із Британського консорціуму роздрібної торгівлі зазначив, що цей крок є тимчасовим заходом, щоб забезпечити доступність для всіх.

Більшість соняшникової олії у Великій Британії надходить з України, і перебої в експорті призвели до певного дефіциту та збільшення попиту на альтернативи.

Холдер зазначив, що рітейлери «співпрацюють з постачальниками, щоб збільшити виробництво альтернативних рослинних олій, щоб мінімізувати вплив на споживачів».

До слова, рослинна олія була одним з основних продуктів харчування, ціни на які різко зросли.

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