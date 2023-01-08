Суперкар Tesla і новий VW Tiguan: найочікуваніші автомобілі 2023 року (фото) — Finance.ua

Суперкар Tesla і новий VW Tiguan: найочікуваніші автомобілі 2023 року (фото) Сьогодні 05:23 — Технології&Авто

Популярні автовиробники радують шанувальників цікавими новинками. Наступний рік стане насиченим для багатьох автолюбителів. Фокус назвав 10 автомобілів, які ми з нетерпінням чекаємо у 2023 році.

Тут зібрано найрізноманітніші моделі, які вийдуть на ринок наступного року. Серед них потужні електромобілі, стильні кросовери та навіть реінкарнація класичного родстера.

10 найочікуваніших автомобілів 2023 року

1. Tesla Roadster

Суперкар Tesla Roadster став найочікуванішим електромобілем 2023 року за пошуковими запитами в Google. Немає нічого дивного в тому, що автолюбителі чекають повністю електричний суперкар з неймовірними характеристиками.

За словами компанії, Tesla Roadster зможе розганятися з 0 до 100 км/год лише за 1,9 секунди та розвивати швидкість понад 400 км/год. Його запас ходу складе близько 1000 км.

2. Suzuki Jimny Long

У 2023 році Suzuki представить чотиридверний позашляховик Jimny Long. Подовжена модифікація отримає другий ряд сидінь і побільшає.

Деякі потенційні покупці рамного Suzuki Jimny відмовилися від нього через відсутність другого ряду сидінь для пасажирів. Версія Long покликана це виправити. За чутками, модель може отримати силову гібридну установку.

3. Volkswagen Tiguan

2023 року Volkswagen представить кросовер Tiguan нового покоління. Модель кардинально зміниться зовні і стане більш виразною на вигляд.

Відомо, що кросовер збереже знайомі бензинові та дизельні двигуни, але буде економічнішим від попередника. Заряджений Volkswagen Tiguan R під питанням, адже його 320-сильний турбомотор не відповідає новим еко-нормам.

4. Родстер AC Cobra GT

Британський автовиробник AC Cars готує новий родстер, який збереже відомий дизайн, але стане швидшим та сучаснішим. Дебют моделі Cobra GT Roadster приурочать до 122-річчя компанії.

Родстер збереже великий V8 під капотом, яким, найімовірніше, буде 5,0-літровий двигун Ford Mustang 2023. Його потужність підвищать до 663 к.с., а піковий крутний момент піднімуть до 780 Нм. Розгін від 0 до 100 км/год займе близько 3,6 с.

5. Chery eQ7

Новий флагманський кросовер Chery eQ7 отримає виразну зовнішність та передові технології. Офіційну прем’єру моделі заплановано на друге півріччя 2023 року.

Поки що інформації про новий кросовер не так і багато. Відомо, що його назву оберуть разом із фанатами бренду, а запас ходу топових версій перевищить 500 км.

6. Audi Q5

2023 року очікується прем’єра нового покоління популярного кросовера Audi Q5. Наступна генерація стане останньою з ДВЗ, після чого його замінять електричною моделлю.

Зовнішність новинки кардинально зміниться. В інтер’єрі з’явиться інформаційно-розважальна система у вигляді планшета. За камуфляжем маскують нові світлодіодні ліхтарі, які охоплюють усю задню частину. Закруглені двері багажника кросовера будуть замінені на вужчу панель.

7. Acura ZDX

2023 року очікується повернення кросовера Acura ZDX, який стане повністю електричним. Модель складе конкуренцію електромобілям Tesla, BMW та Audi.

Acura ZDX розробляється разом із концерном General Motors і побудований на платформі Ultium. Характеристики авто не розголошують, але запас ходу очікується лише на рівні 400-500 км.

8. Nissan Z Nismo

Nissan активно тестує заряджену версію спорткара Z (Fairlady Z). Модифікація Nismo отримає додаток до потужності і більш агресивне обваження.

Потужність двигуна Nissan Z Nismo поки не відома, але, напевно, її збільшать. На стандартному спортивному автомобілі 3,0-літровий V6 твін-турбо розвиває 400 к.с. і має крутний момент в 475 Нм.

9. Renault Clio

В 2023 році Renault Clio пройде велике оновлення. На рендерах видно нову світлотехніку та передній бампер.

З чуток, з лінійки моделі зникнуть усі дизельні двигуни. Натомість очікується потужна гібридна силова установка.

10. Mazda CX-90

Mazda готує новий семимісцевий кросовер. Модель CX-90 замінить CX-9 у 2023 році і стане більш технологічною, ніж попередник.

У Mazda підтвердили, що новий кросовер отримає гібридну установку, що підзаряджається, від моделі CX-60. Вона складається з 2,5-літрової бензинової четвірки та електромотора загальною потужністю 328 к.с. Авто зможе проїхати близько 50-60 км тільки на електротязі.

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