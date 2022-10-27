Сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду протягом вересня 2022 року зросла на 13,5 млрд грн — Finance.ua

Сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду протягом вересня 2022 року зросла на 13,5 млрд грн Вчора 09:48 — Кредит&Депозит

Сума вкладів фізосіб у банках-учасниках Фонду протягом вересня 2022 року зросла на 13,5 млрд грн

Станом на 1 жовтня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 960,2 млрд грн, що на 13,5 млрд грн більше, ніж було станом на 1 вересня цього року. Про це повідомили у ФГВФО.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок жовтня 2022 року:

вклади у національній валюті — 597,6 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 362,6 млрд грн.

Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 жовтня 2022 року становила 2,9%, а сума їх вкладів склала 99,0 млрд грн (10,3% від загальної суми вкладів (вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Нагадуємо, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

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