Сума вкладів фізосіб у банках-учасниках ФГВФО зросла до 869,5 млрд грн — Finance.ua

Сума вкладів фізосіб у банках-учасниках ФГВФО зросла до 869,5 млрд грн Вчора 14:32 — Кредит&Депозит

Станом на 1 липня 2022 року загальна сума вкладів фізичних осіб (у т.ч. фізичних осіб-підприємців) у банках-учасниках Фонду гарантування вкладів склала 869,5 млрд грн, що на 30,4 млрд грн більше ніж було станом на 1 червня цього року.

Про це повідомила пресслужба ФГВФО.

Із загальної суми вкладів фізичних осіб на початок липня 2022 року:

вклади у національній валюті — 581,8 млрд грн;

вклади в іноземній валюті — 287,7 млрд грн.

Нагадаємо, при здійсненні виплат за вкладами в іноземній валюті вони перераховуються в гривню за офіційним курсом, встановленим Національним банком України, на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

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Частка ФОП у структурі вкладників станом на 1 липня 2022 року становила3,0%, а сума їх вкладів склала 80,0 млрд грн (9,2% від загальної суми вкладів(вклади фізичних осіб-підприємців підпадають під гарантії Фонду з 1 січня 2017 року).

Нагадуємо, що з 13 квітня 2022 року, в день набуття чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», на час дії в Україні воєнного стану та протягом трьох місяців після скасування чи припинення його дії на вклади фізичних осіб (у т.ч. ФОП) у банках-учасниках Фонду поширюються 100% гарантії. Після завершення тримісячного терміну з дня скасування чи припинення дії воєнного стану максимальна сума гарантованого відшкодування для вкладників банків України становитиме 600 тис. грн.

Станом на 1 липня 2022 року в реєстрі учасників Фонду гарантування нараховувалося 69 банків.

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