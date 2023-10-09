Сума успішних аукціонів банків, що ліквідуються, у вересні склала 861,4 млн грн — Finance.ua

Сума успішних аукціонів банків, що ліквідуються, у вересні склала 861,4 млн грн Сьогодні 11:45 — Фондовий ринок

Упродовж вересня у системі Прозорро. Продажі було оголошено 778 аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів. Кожні десяті торги завершилися успішно, а загальна сума результативних аукціонів склала 861,5 млн грн.

Майже вся сума від успішних аукціонів вересня — 686,1 млн грн — результати продажу активів АТ «МР БАНК». Зокрема, із найвищою за час повномасштабної війни ціною продажу було реалізовано права вимоги за кредитними договорами, у забезпечення за якими оформлено 2 електростанції на сонячних батареях в Одеській та Миколаївській областях з супутнім виробничим обладнанням. Цей аукціон був дев’ятою спробою реалізували активи.

Другим за результативністю аукціонів, із сумою успішних торгів на 93,4 млн грн, став ПАТ «Промінвестбанк». Зокрема, на суму 70,8 млн грн завершилися успішні аукціони з продажу кредитів юридичних осіб, і на суму 22,6 млн грн — об'єктів нерухомості.

І на суму 30,5 млн грн відбулися успішні аукціони з продажу активів АТ «Мегабанк», зокрема — кредитів юридичних осіб (23,5 млн грн) та об'єктів нерухомості (6,2 млн грн).

На сьогодні, за результатами успішних аукціонів вересня, отримано оплату за 42 лотами на суму 799,7 млн грн. Кошти за решту 36 лотів, на суму 61,8 млн грн, очікуються.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, кошти, одержані від продажу активів, спрямовуються на розрахунки з кредиторами банків, що ліквідуються.

Аукціони з продажу активів відбуваються в електронній системі Прозорро. Продажі. Кожен охочий може взяти участь у торгах, окрім позичальників і поручителів за кредитом, що виставлений на торги, а також російської федерації або осіб, пов’язаних з державою-агресором. Переможцем аукціону стає учасник, який запропонує найвищу ціну за лот.

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