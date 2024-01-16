Суд зобов’язав УПЦ МП повернути у власність держави палац Терещенків на Житомирщині (фото) — Finance.ua

Суд зобов’язав УПЦ МП повернути у власність держави палац Терещенків на Житомирщині (фото)
Північно-західний апеляційний господарський суд постановив, що Українська православна церква московського патріархату повинна повернути Палац Терещенків у власність держави.
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
«Сьогодні, 15 січня, Північно-західний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу УПЦ МП на рішення Господарського суду Житомирської області та залишив його без змін. Відтак УПЦ МП зобов’язана передати Палац Терещенків у селищі Червоному у власність державі»,
— резюмували в Мінкульті.
Зазначається, що МКІП виступило третьою стороною під час цього процесу, адже послідовно бореться за повернення у власність держави української історичної спадщини.
Довідка Finance.ua:
- Неоготичному замку Грохольських-Терещенків, що в селищі Червоному на Житомирщині, 171 рік. З них майже півстоліття він перебуває у напівзруйнованому стані.
- Палац входить до реєстру культурної спадщини місцевого значення. У радянські часи в приміщенні палацу було училище. У 80-ті роки 20 століття училище перенесли до іншої будівлі. Замок розграбували мародери.
- У 2000 році палац Грохольських-Терещенків сесією Червоненської селищної ради передали в безоплатне користування монастиря Української православної церкви Московського патріархату. Відтоді в палаці діє жіночий монастир.
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