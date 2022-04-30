Суд заарештував активи компаній Фрідмана в "Альфа-банку" майже на півмільярда гривень — Finance.ua

Суд заарештував активи компаній Фрідмана в "Альфа-банку" майже на півмільярда гривень

Вчора 10:15 — Фондовий ринок

В Україні заарештували активи кіпрських компаній на загальну суму майже півмільярда гривень, власниками яких є російський олігарх та інші бізнесмени з рф.

Про це повідомили у прес-службах Бюро економічної безпеки та Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що російський олігарх разом з іншими бізнесменами, використовуючи підконтрольні кіпрські компанії та банк, що належить їм, напередодні та під час збройної агресії росії проти України організували укладання фіктивних угод та фінансових операцій, спрямованих на легалізацію активів кіпрських компаній на загальну суму 1,1 млрд гривень та їх подальше виведення із банківської системи в Україні.

Суд заарештував частину активів цих компаній на загальну суму понад 469 мільйонів гривень.

Як зазначили в прокуратурі, це гроші, що були на рахунках їхнього банку, який за обсягом активів входить до десятки найбільших фінансових установ в Україні.

«Таким чином, російський олігарх із бізнесменами намагалися уникнути можливих негативних наслідків у вигляді накладання санкцій та застосування примусових вилучень прав власності, передбачених законодавством України», — додали в Офісі генпрокурора.

Правоохоронці не називають ні банківську установу, ні прізвище російського олігарха. Проте, за даними видання «Економічна правда», йдеться про Михайла Фрідмана та «Альфа-Банк Україна». Ця фінустанова є єдиною, що підходить під опис.

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