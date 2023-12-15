Суд визнав незаконним ще один штраф Укртрансбезпеки — Finance.ua

Суд визнав незаконним ще один штраф Укртрансбезпеки Сьогодні 20:20 — Фондовий ринок

Суди підтвердили факт внесення співробітниками Укртрансбезпеки в акт перевірки завідомо неправдивих відомостей. На підставі цієї перевірки перевізника оштрафували на 34 000 грн. Перевізника врятував відеозапис з нагрудного відеореєстратора працівника Укртрансбезпеки.

Працівники Укртрансбезпеки зупинили вантажівку, що здійснювала міжнародне перевезення. Попросили пред’явити документи. Водій пред’явив всі передбачені законом документи. Після пред’явлення документів водію дозволили продовжити рух по маршруту. Жодних актів перевірок не складали. Проте надалі за адресою перевізника надійшов акт перевірки, в якому було зафіксовано факт відсутності у водія сертифіката відповідності причепу вимогам законодавства України щодо безпеки руху та екологічної безпеки. Побутова назва документа «зелений сертифікат». За начебто відсутність цього «зеленого сертифіката» наклали штраф 34 000 грн.

Як відомо, відповідно до закону працівник Укртрансбезпеки зобов’язаний вести повну відеофіксацію спілкування з водієм на нагрудний відеореєстратор. Тому адвокати витребували відеофіксацію з місця зупинки. Укртрансбезпека відмовлялася надавати цю відеофіксацію. Проте, за клопотанням адвокатів, відеозапис було все-таки отримано та долучено до матеріалів судової справи.

Переглядаючи відеофіксацію суд встановив, що дійсно, на відеозаписі чітко видно, що серед пред’явлених водієм документів містився і спірний «зелений сертифікат». Також відеозапис підтвердив, що водія не повідомляли про складення акту перевірки. Тобто цим відеозаписом підтверджено факти фальсифікації матеріалів перевірки. За результатами розгляду справи суд визнав штраф Укртрансбезпеки незаконним та скасував його.

MMR За матеріалами:

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