Суд став на бік Кім Кардаш'ян за позовом інвесторів до EthereumMax — Finance.ua
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Суд став на бік Кім Кардаш'ян за позовом інвесторів до EthereumMax

Фінтех і Картки
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Суд став на бік Кім Кардаш'ян за позовом інвесторів до EthereumMax
Суд став на бік Кім Кардаш'ян за позовом інвесторів до EthereumMax, cryptoast.fr
Суд у США ухвалив попереднє рішення на користь Кім Кардаш’ян та Флойда Мейвезера за колективним позовом проти них інвесторів у альткоїн EthereumMax (EMAX). Про це повідомляє Bloomberg.
У поданій у січні скарзі позивачі стверджували, що заплатили «завищені ціни» за цифровий актив, оскільки фотомодель та екс-зірка професійного боксу хайпили токен. Відповідачем у справі став також колишній баскетболіст клубу Бостон Селтікс Пол Пірс.
Окружний суддя США в Лос-Анджелесі Майкл Фіцджеральд у ухвалі зазначив, що адвокати інвесторів «намагаються діяти» як SEC, але «не вирішили розглядати токени як цінні папери».
На його думку, юристи відмовилися від подібної класифікації активу «зі зрозумілих причин». Фіцджеральд сказав, що видасть остаточний наказ пізніше.
«Здається, із цією справою багато що не так», — заявив суддя на початку слухань.
Адвокат незадоволених інвесторів намагався вмовити суддю дозволити змінити претензії до знаменитостей:
«Якби позивачі знали справжні факти, пов’язані з фінансовим інтересом промоутерів у токенах, і що їм платили за просування, вони б стільки за них не заплатили».
Про альткоїн на базі мережі Ethereum стало відомо наприкінці весни 2021 року. 26 травня Пірс опублікував рекламний пост у своєму Twitter — протягом кількох днів ціна EMAX досягла максимуму, після чого впала більш ніж на 80% за 11 днів.
У червні Мейвезер з’явився у футболці з логотипом EthereumMax на зважуванні та битві поглядів проти блогера Логана Пола.
У середині червня EMAX знову зріс — це збіглося з публікацією Кардаш’ян сторіс в Instagram. Після цього монета обвалилася — з піку ціна втратила 99,6% (CoinGecko).
У серпні адвокати Кардаш’ян подали клопотання про відхилення позову. Захист наполягав на недоведеності факту, що саме його пости спонукали інвесторів купувати токени.
Нагадаємо, у жовтні SEC оголосила, що врегулювала з Кардаш’ян звинувачення у порушенні законодавства при просуванні EMAX. Зірка погодилася виплатити $1,26 млн у вигляді штрафів, відсотків та відшкодування незаконно отриманого прибутку.
За матеріалами:
Forklog
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