Суд скасував дозвіл на користування надрами одному із підприємств у Криму — Finance.ua
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Суд скасував дозвіл на користування надрами одному із підприємств у Криму

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Суд скасував дозвіл на користування надрами одному із підприємств у Криму
Суд скасував дозвіл на користування надрами одному із підприємств у Криму
Прокуратура автономії домоглася у суді припинення права користування надрами для кримського підприємства «Епарх ЛТД».
Про це у Фейсбуці повідомила пресслужба Прокуратури АРК та м. Севастополя.
«Суд задовольнив позов прокуратури автономії в інтересах держави до одного з кримських підприємств стосовно анулювання спеціального дозволу на користування надрами в окупованому Криму», — йдеться в дописі.
Йдеться про кримське підприємство ТОВ «Епарх ЛТД», яке не передислокувалося на материкову Україну і продовжує працювати в окупації.
Підприємство продовжує видобуток корисних копалин на підставі спецдозволу, виданого державними органами України. Також, порушуючи законодавство, не подає жодної звітності до Державної служби геології та надр України.
«З метою запобігання безпідставного користування надрами України, прокуратура автономії звернулася з позовною заявою в інтересах держави в особі Державної служби геології та надр України до Окружного адміністративного суду м. Києва про припинення права користування надрами шляхом анулювання спеціального дозволу, яке видано вказаному товариству», — розповіли у прокуратурі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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