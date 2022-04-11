Суд передав АРМА яхту Медведчука — Finance.ua

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Суд передав АРМА яхту Медведчука

Вчора 18:41Казна та Політика
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Суд передав АРМА яхту МедведчукаСуд передав АРМА яхту Медведчука
Суд прийняв рішення передати яхту «Royal Romance» Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами (АРМА).
Про це повідомляє Transparency Ukraine у Tвіттері.
«Суд передав АРМА яхту Медведчука. Сьогодні слідчий суддя Личаківського райсуду Львова виніс рішення про передачу яхти „Royal Romance“ Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами», — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, правоохоронці Хорватії заарештували дороговартісну яхту народного депутата від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука. 92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, які використовують виключно для потреб її власників. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 млн доларів.
За матеріалами: Укрінформ
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