Суд передав АРМА яхту Медведчука — Finance.ua

Суд передав АРМА яхту Медведчука

Вчора 18:41 — Казна та Політика

Суд передав АРМА яхту Медведчука

Суд прийняв рішення передати яхту «Royal Romance» Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами (АРМА).

Про це повідомляє Transparency Ukraine у Tвіттері

«Суд передав АРМА яхту Медведчука. Сьогодні слідчий суддя Личаківського райсуду Львова виніс рішення про передачу яхти „Royal Romance“ Віктора Медведчука в розпорядження Агентству з розшуку і управління активами», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, правоохоронці Хорватії заарештували дороговартісну яхту народного депутата від фракції «Опозиційна платформа — За життя» Віктора Медведчука. 92-метрова Royal Romance є однією з п’яти найбільших яхт у світі, які використовують виключно для потреб її власників. Щорічне обслуговування, ремонт та витрати на пальне такої яхти становлять від 15 до 20 млн доларів.

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