Суд наклав арешт на Глухівський кар’єр кварцитів Дерипаски — Finance.ua

Суд наклав арешт на Глухівський кар’єр кварцитів Дерипаски

Вчора 17:41 — Фондовий ринок

Суд за клопотанням прокурорів ОГП заарештував акції та майно ТОВ «Глухівський кар’єр кварцитів», який належить кіпрській «Русал» російського олігарха Олега Дерипаски.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора, Державного бюро розслідувань.

За даними слідства, «Глухівський кар’єр кварцитів» Дерипаски здійснював незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та феросиліцію у Баницькому родовищі на Сумщині.

Далі видобуті в Україні корисні копалини незаконно експортувалися до РФ та реалізовувалися там на користь підприємств військово-промислового комплексу, зокрема — для виготовлення тактичних ракетних комплексів.

Судом накладено арешт на корпоративні права, об’єкти нерухомості, земельні ділянки, транспортні засоби та спеціальну техніку ТОВ на суму близько 10 млн грн — майно та акції передано для управління в АРМА.

Раніше працівники Державного бюро розслідувань заблокували постачання «компонентів, які можуть використовуватися при виготовленні російського тактичного ракетного комплексу» з Глухівського кар’єру.

У кар’єрі видобувають високочистий кварцит із вмістом кремнію у 99%. Кремній є незамінним в автомобільній, медичній, авіаційній, військовій та космічній промисловостях і використовується у металургії, електротехніці, радіоелектроніці та напівпровідниках.

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