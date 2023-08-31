Суд націоналізував завод російського сенатора в Конотопі — Finance.ua

Суд націоналізував завод російського сенатора в Конотопі Сьогодні 12:20 — Казна та Політика

Суд націоналізував завод російського сенатора в Конотопі, Фото: gp.gov.ua

ВАКС дозволив націоналізувати підприємство з виробництва гільз для двигунів, яке знаходилось у місті Конотоп Сумської області. Його власником був російський сенатор Сергій Калашников.

Про це повідомляється на сайті Офісу генпрокурора.

«Вищий антикорупційний суд задоволив позов Міністерства юстиції України до російського сенатора про націоналізацію його українських активів. В дохід держави стягнуто належні йому активи підприємства, вартість яких перевищує 500 млн грн», — сказано в повідомленні.

Фото: gp.gov.ua

Підставою для націоналізації майна сенатора рф стали матеріали кримінального провадження за фактом фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України (ст. 110−2 КК України).

За даними слідства, депутат обласної ради Костромської області рф від партії «единая россия» у 2011 році через підконтрольну йому кіпрську компанію придбав українське промислове підприємство у м. Конотоп Сумської області. Воно спеціалізується на виробництві гільз для двигунів внутрішнього згоряння.

У звʼязку з тим, що у 2015 році громадянин держави-агресора розпочав активну політичну кар'єру, він номінально продав українське підприємство своєму бізнес-партнеру, зберігаючи над ним фактичний контроль.

Вже у 2020 році він став сенатором ради федерації федеральних зборів рф від Костромської області. Щоб приховати свою причетність до українського підприємства він перереєстрував його на підконтрольного громадянина Грузії, продовжуючи здійснювати фактичний управлінський контроль.

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