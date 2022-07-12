Суд на Кіровоградщині заарештував корпоративні права трьох підприємств, пов'язаних з рф — Finance.ua

Суд на Кіровоградщині заарештував корпоративні права трьох підприємств, пов'язаних з рф
На Кіровоградщині суд наклав арешт на корпоративні права трьох підприємств на суму 5,9 млрд грн у межах кримінального провадження за фактом легалізації доходів.
Про це повідомляє Кіровоградська обласна прокуратура.
«За клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права трьох пов’язаних між собою підприємств вартістю понад 5,9 млрд грн у межах кримінального провадження за фактом легалізації доходів (ч.2 ст.209 КК України)», — йдеться у повідомленні.
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За попередньою версією слідства, засновниками зазначених підприємств і власниками часток статутних капіталів є 4 громадянина росії. Вони здійснювали незаконні фінансові операції з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, заявили у прокуратурі.
Зазначається, що арешт на частку громадян рф у статутному капіталі підприємств накладено з метою збереження майна.
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