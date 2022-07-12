Суд на Кіровоградщині заарештував корпоративні права трьох підприємств, пов'язаних з рф — Finance.ua

Суд на Кіровоградщині заарештував корпоративні права трьох підприємств, пов'язаних з рф Вчора 15:47 — Казна та Політика

Суд на Кіровоградщині заарештував корпоративні права трьох підприємств, пов'язаних з рф

На Кіровоградщині суд наклав арешт на корпоративні права трьох підприємств на суму 5,9 млрд грн у межах кримінального провадження за фактом легалізації доходів.

«За клопотаннями прокурорів Кіровоградської обласної прокуратури судом накладено арешт на корпоративні права трьох пов’язаних між собою підприємств вартістю понад 5,9 млрд грн у межах кримінального провадження за фактом легалізації доходів (ч.2 ст.209 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За попередньою версією слідства, засновниками зазначених підприємств і власниками часток статутних капіталів є 4 громадянина росії. Вони здійснювали незаконні фінансові операції з легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, заявили у прокуратурі.

Зазначається, що арешт на частку громадян рф у статутному капіталі підприємств накладено з метою збереження майна.

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Укрінформ За матеріалами:

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