Суд Фіджі постановив, що США мають забрати суперяхту Amadea — Finance.ua

Суд Фіджі постановив, що США мають забрати суперяхту Amadea

Вчора 05:47 — Фондовий ринок

Фото: АР

Верховний суд Фіджі постановив, що Сполучені Штати Америки мають вивезти з країни суперяхту Amadea, що, за даними Вашингтона, належить російському олігарху Сулейману Керімову, який перебуває під санкціями США. Для Фіджі недоцільно витрачати гроші на утримання судна на тлі судових спорів щодо його арешту.

Про це йдеться у вироку суду, оголошеному у вівторок, 7 червня, цитує агенція Reuters.

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США раніше повідомило, що експлуатаційні витрати на розкішне судно вартістю 300 мільйонів доларів становлять від 25 до 30 мільйонів доларів на рік, і Сполучені Штати платитимуть за утримання судна після того, як його було затримано. Тим не менш, уряд Фіджі ніс всі витрати, в той час як апеляція компанії Millemarin Investments, на яку зареєстровано судно, розглядалася у судах Фіджі.

Верховний суд країни постановив, що суспільні інтереси вимагають, щоб яхта залишила води Фіджі, оскільки, згідно з рішенням, її швартування на Фіджі «дорого коштувало уряду».

Судно «зайшло у води Фіджі без будь-якого дозволу і, швидше за все, з метою ухилитися від судового переслідування з боку Сполучених Штатів», — додали в ньому.

Розкішна 106-метрова яхта Amadea, яка ходить під прапором Кайманових островів, прибула з Мексики на Фіджі в середині квітня, де її затримали за запитом США через зв’язки з росією. Зараз вона стоїть в бухті Фіджі під наглядом правоохоронців. У США стверджують, що їхнє розслідування встановило, що справжнім власником яхти з минулого року є Сулейман Керімов.

Статки цього російського олігарха оцінюються журналом Forbes у 16 мільярдів доларів. США вперше запровадили проти нього санкції у 2018 році після того, як олігарха заарештовали у Франції за обвинуваченням у відмиванні грошей. Згодом Париж зняв обвинувачення проти Керімова.

Оперативна група KleptoCapture міністерства юстиції США зосередилася на затриманні яхт та інших розкішних активів російських олігархів, намагаючись тиснути на президента росії володимира путіна через війну в Україні.

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