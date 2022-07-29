Суд арештував нерухомість Альфа-Банку, яку той купив у Промінвестбанку — Finance.ua

Суд арештував нерухомість Альфа-Банку, яку той купив у Промінвестбанку Вчора 19:32 — Кримінал

13.07.2022 Печерський райсуд м. Києва задовольнив клопотання Офісу генпрокурора та в рамках кримінального провадження наклав арешт на майно, що належить Альфа-Банку.

Арешт було накладено із забороною права відчуження та розпорядження на такі об’єкти нерухомості:

нежитловий будинок за адресою: м. Київ, провулок Тараса Шевченка, 12 (Шевченківський р-н), загальною площею 5866.2 м2;

нежитловий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Софіївська, будинок 9/провулок Тараса Шевченка, 10 (Шевченківський р-н), загальною площею 10807.7 м2;



нежитловий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Тургенєвська, 52/58, загальною площею 2722.8 м2;



павільйон за адресою: м. Київ, вулиця Софіївська, 5, загальною площею 321,9 м2;



нежитловий будинок за адресою: м. Київ, вулиця Чорновола, 8 (літ. Б), загальною площею 3892,6 м2.



Згідно з судовими матеріалами, як пише Finbalance, слідчі встановили, що службові особи Промінвестбанку вчинили розтрату майна банку в особливо великих розмірах «на користь суб`єктів господарювання, які мають кінцевих бенефіціарних власників на території російської федерації» (цитата).

Як зазначається, постановою правління НБУ № 115/БТ від 25.02.2016 «Про погодження програми капіталізації ПАТ „ Промінвестбанк “ за результатами його діагностичного обстеження», встановлено вимогу здійснювати відчуження активів тільки після погодження з Національним банком.

Однак Промінвестбанк без погодження з НБУ здійснив відчуження активів.

Так, згідно з протоколом № 36 від 16.08.2019 засідання спостережної ради Промінвестбанку, було прийнято рішення про продаж 75 об`єктів нерухомості банку на території м. Києва та областей України на суму 1,59 млрд грн, або 60,6 млн дол на користь Альфа-Банк у.

Надалі 27-29.08.2019 на користь Альфа-Банку було відчужено 5 об`єктів згаданого вище нерухомого майна, що належало Промінвестбанку.

«Відчуження вказаних активів було здійснено за ціною, суттєво нижчою від ринкової, чим завдано значних збитків ПАТ „Промінвестбанк“ і призвело до збитків держави у зв`язку з подальшим віднесенням зазначеного банку до категорії неплатоспроможних», — йдеться в ухвалі Печерського райсуду м. Києва від 13.07.2022.

25.02.2022 правління НБУ прийняло рішення № 90-рш/БТ «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ „Промінвестбанк“», а ФГВФО тоді розпочав ліквідацію цього банку.

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